Количество иностранных граждан, въехавших в Нижневартовск, увеличилось в 10 раз

Фанис Хаматов, начальник УМВД России по городу Нижневартовску на заседании Думы города представил отчет о результатах оперативно-служебной деятельности за 2022 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным полиции, количество иностранцев, прибывших в Нижневартовск в минувшем году, почти в 10 раз выше показателей 2021 года. 12 051 человек были зарегистрированы в 2022 году (1310 – в 2021 году). Рост числа мигрантов полицейские связывают со снятием ковидных ограничений.

«В целом результаты оперативно-служебной деятельности за 2022 год свидетельствуют о том, что Управление способно обеспечить стабильность в обществе, сохранить контроль за оперативной обстановкой. С задачами, поставленными Министром внутренних дел, руководством УМВД России по округу и требованиями, диктуемыми реалиями времени, сотрудники Управления справились, о чем говорит также тот факт, что в соответствии с критериями ведомственной оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел УМВД по итогам 12 месяцев 2022 года заняло 3-е рейтинговое место из 20 территориальных органов в округе», - отметил начальник УМВД по г. Нижневартовску.

Депутатов заинтересовала информация о нехватке участковых уполномоченных – 25% от штатной численности. При этом показатели работы в сравнении в 2021 годом выросли.

«Мы работаем над привлечением сотрудников. Сегодня уже статистика иная: не хватает 7 участковых уполномоченных и 3 старших участковых уполномоченных. Привлекаем сотрудников из других регионов. Вопросы предоставления жилья, транспорта у нас решены». – отметил Фанис Хаматов.

Кроме того, народные избранники заявили о готовности работать сообща и провести ряд встреч с сотрудниками полиции, - «Для депутатов в решении некоторых вопросов жителей города необходима помощь участковых уполномоченных. Уверен коллеги меня поддержат, нам необходимо провести встречу депутатов со всеми участковыми города, на которой мы бы могли напрямую озвучить проблемы наших жителей, возможно решить несколько проблем и договориться о способах взаимодействия», – заявил депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Нижневартовска Владимир Джек.

Фанис Хаматов откликнулся на предложение депутатов провести встречу с участковыми уполномоченными, председатель Думы Алексей Сатинов поручил комитету по безопасности при Думе города включить ее в план работы.