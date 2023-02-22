В Перми полиция предостерегает активистов от протестных акций в годовщину СВО

Полицейские начали предупреждать жителей Прикамья, ранее участвовавших в протестных акциях, "о недопустимости нарушений законодательства", сообщает "Ъ" со ссылкой на правозащитника Артема Файзулина.

По словам Файзулина, полицейские вручают активистам "предостережения" либо ограничиваются устным общением. Сам правозащитник также получил "предостережение о недопустимости нарушений законодательства".

"Любопытно, что форма "предостережения" осталась прежней, той же, что и несколько лет назад: в ней содержится указание на экстремизм и несогласованные публичные мероприятия, но модная ныне статья о дискредитации, как ни странно, отсутствует. От этого, стало быть, не предостерегают",— отмечает Артем Файзулин.

Как сообщает правозащитник, некоторые полицейские объясняют свои действия приближающейся годовщиной специальной военной операции РФ на Украине (24 февраля). Вероятно, полиция ожидает, что в этот день могут состояться акции протеста.