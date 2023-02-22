Дума Нижневартовска утвердила новые меры поддержки участникам СВО

Сегодня в Нижневартовске состоялось очередное заседание городского заксобрания, - передает корреспондент Накануне.RU. В понедельник, 20 февраля народные избранники подробно рассмотрели большинство вопросов на заеданиях комитетов, а сегодня приняли окончательное решение по всем вопросам повестки дня.

Один из ключевых вопросов – внесение изменений в бюджет. Напомним, предложение администрации города – уменьшить доходную часть на 23 миллиона рублей. Расходную увеличить на 315 миллионов. Дефицит бюджета составляет 1 миллиард рублей. Дополнительные расходы планируется направить на благоустройство дворов – 65 миллионов рублей; ремонт в двух подростковых клубах – 26 миллионов; дооснащение школы в 25 квартале – 24 миллиона рублей; 15,7 миллионов рублей будут направлены на установку и содержание новых спортивных площадок.





Также дума Нижневартовска продолжает работу по введению мер социальной и имущественной поддержки участников специальной военной операции на Украине. В 2022 году депутаты единогласно проголосовали за дополнительную меру поддержки одному из членов семей отдельных категорий граждан, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Сегодня депутаты Нижневартовска приняли решение о предоставлении гражданам, принимающим участие в СВО отсрочки внесения платы по договорам аренды муниципального имущества. Мера поддержки распространяется на предпринимателей и юридических лиц и действует на период прохождения военной службы.

В завершении заседания председатель Думы Алексей Сатинов поздравил коллег, всех присутствующих и жителей Нижневартовска с Днем защитника Отечества.

"Желаю во всем добиваться побед, быть надеждой и опорой для семьи и близких", - сказал спикер думы Нижневартовска.

Очередное заседание Думы города Нижневартовска назначено на 31 марта 2023 года.