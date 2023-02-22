Песков не стал комментировать полемику вокруг якобы нехватки боеприпасов у ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно высказываний основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес военного руководства страны.

"Действительно, в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится непосредственно к проведению СВО, поэтому я оставляю это министерству обороны и рекомендую вам обращаться туда", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что от него требуют извинений, чтобы решить проблему поставок боеприпасов. Бизнесмен обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер", поскольку те якобы запретили передавать боеприпасы бойцам его частной военной компании. В свою очередь, в Минобороны РФ опровергли заявления о блокировании поставок боеприпасов штурмовым отрядам.