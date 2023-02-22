22 Февраля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: nakanune.ru

Доклад свердловского детского омбудсмена вызвал удивление у депутатов

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отказались заслушивать доклад уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова по итогам его деятельности в 2022 году.
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Мороков должен был отчитаться перед народными избранниками в ходе сегодняшнего заседания регионального парламента. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, в ходе состоявшегося обсуждения было принято решение снять с повестки доклад детского омбудсмена.

"Это объясняется, во-первых, тем, что в тексте доклада, как и в прошлом году, есть ошибки: орфографические, стилистические, сущностные. Это уже вызывает удивление у депутатов. Во-вторых, депутаты считают, что доклад не содержит информации, позволяющей нам оценить работу уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области", - пояснила председатель заксобрания Людмила Бабушкина (на фото).

Напомним, что в прошлом году депутаты пристыдили Игоря Морокова за его доклад, в котором насчитали "несколько сотен" орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок.

Как сообщало Накануне.RU, ранее детский омбудсмен заявлял, что в Свердловской области есть случаи ювенальной юстиции. Также Мороков не поддержал ужесточение законов о доступе подростков в интернет.

Теги: омбудсмен, Мороков, депутаты, доклад



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Ранее 01.03.2022 13:04 Мск Свердловского омбудсмена Морокова пристыдили за орфографические ошибки в докладе


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