Жительница Чайковского показывала племяннице карабин и случайно убила своего брата

В Чайковском 45-летняя местная жительница осуждена за незаконное приобретению и передачу огнестрельного оружия, а также причинение смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Преступление было совершено в октябре прошлого года. Женщина, будучи пьяной, достала из сейфа карабин своего мужа, чтобы показать несовершеннолетней племяннице. Разрешения на хранение и ношение, а также использование карабина у обвиняемой не было. Затем, забрав карабин у племянницы, она, не убедившись, что он разряжен, нажала на спусковой крючок и выстрелила в своего брата. Потерпевший погиб на месте происшествия.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы. Кроме того, в пользу родственников погибшего судом с виновной взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 4 миллиона рублей.