Южноуральские депутаты приняли закон, который освобождает их от обязанности декларировать свои доходы

В Челябинской области депутатов на непостоянной основе освободили от обязанности ежегодно декларировать сведения о доходах и имуществе. Соответствующий законопроект был принят на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Региональный закон приведен в соответствие с федеральным законодательством. Как рассказал председатель комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, отчитываться о доходах депутатам на непостоянной основе придется в двух случаях. Первое – это в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом или передачи вакантного депутатского мандата, во-вторых, если расходы по сделкам, указанным в федеральном законе, превышают доходы за три предшествующих года.

"Депутат, работающий на непостоянной основе, в этом случае декларирует сведения о расходах и доходах не позднее 1 апреля. Если таких сделок нет, депутат также не позднее 1 апреля подает в комиссию уведомление об отсутствии таких сделок", - подчеркнул он.

Законопроект поддержали 38 из 48 депутатов, десять проголосовали против. В частности, против законопроекта выступила фракция "Справедливой России".

Как отметил лидер фракции "СР" Василий Швецов, что изначальный смысл законопроекта, который в декабре прошлого года был внесен в Госдуму, предполагал освобождение от обязанности декларировать свои доходы депутатов сельских поселений, региональных депутатов, в том случае, если они не работают на постоянной основе, соответственно не получают в органах власти заработную плату. Однако к моменту принятия закон транспортировался до такой степени, что декларации депутатов Госдумы, членом Совета Федерации, депутатов регионального парламента будут обнародоваться только в обобщенном виде без персонализации.

"Но депутат все-таки это публичный человек, представитель народа и его статус предоставляет ему широкие полномочий. Вопрос открытости своей деятельности, своих доходов изначально является для депутата естественным и необходимым, в том числе и в целях предотвращений каких-то злоупотреблений, коррупционных моментов и, что не маловажно, в обеспечении доверия своих избирателей", - отметил он.

По мнению депутата ЗСО Ольги Мухометьяровой, после принятия законопроекта будет сложнее осуществлять общественный контроль.

"Данный законопроект содержит возможные коррупционные риски. Сегодня будет невозможно осуществить общественный контроль, рассматривая декларации депутатов. Это касается не только депутатов ЗСО, но и Госдумы и сенаторов. Доверие народа к системе власти сегодня и так не очень высокое, поэтому депутаты нашей фракции будут голосовать против", - подчеркнула она.