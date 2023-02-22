22 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

СовФед может "завернуть" закон о защите русского языка, уже принятый Госдумой

Уже одобренный Госдумой закон о защите государственного русского языка может не одобрить Совет Федерации. У сенаторов возникло очень много вопросов к документу, который предлагает запретить использование иностранных слов, если у них есть аналоги в русском языке.
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Хотя комитет СФ по конституционному законодательству формально одобрил сегодня закон, на пленарном заседании вечером его ждет далеко не формальное обсуждение. "Если на этот мой вопрос не ответят, я весь ресурс свой подключу, и мы этот закон снесем", - пообещал глава комитета Андрей Клишас.

Сенаторов возмутила неопределенность формулировок закона и возможность широкого трактования, а также тот факт, что экспертиза, составление справочников и словарей, создание ресурса с этими словарями, создание комиссий и т.д. отдается на откуп правительству.

Клишас так и не добился от представителей правительства четкого ответа на вопрос, входит ли научная терминология в понятие государственного или современного литературного языка. "Научная терминология складывается естественным образом, а попытки ее переписать и отформатировать – это катастрофа. <…> Никакие общественные советы не должны указывать ученому как ему использовать язык", - считает сенатор.

Еще более яростным критиком выступила зампред комитета Елена Мизулина. Она воздержалась и не стала поддерживать закон на голосовании. "Нарушаются все формальные законы в этом тексте. Нет исходного основания, все остальное – что-то из воздуха. При этом вводится ответственность – ограничение. А определять эти ограничения будет какая-то там комиссия – это не конституционно", - полагает Мизулина.

Елена Мизулина(2018)|Фото: ntv.ru

Она добавила: "Считается, что все знают, что такое государственный русский язык. А все знают, что он разный!". И действительно: присутствовавшие на обсуждении закона представители Минпросвещения не смогли дать четкое определение термину, который появляется в документе. Мизулина указала на то, что никто ничего не выиграет от принятия закона.

Сенатор Любовь Глебова привела в качестве аргумента саму радость от того, что русский язык с принятием этого закона начали обсуждать, увидели необходимость работы над систематизацией норм.

"Может быть лучше было бы усилить работу с лингвистической экспертизой, которая уже есть и в Госдуме, и в правительстве, и в СФ? В органах местного самоуправления экспертизы может быть и нет, да. Но где набрать такое количество лингвистов? Это же должны быть профессионалы! А то получится, что экспертов нет, а без экспертизы муниципалитеты не смогут ни принять законодательный акт, ни отменить. Это меня смущает и не дает с чистой совестью проголосовать за этот закон. Дыры в этом законе могут обернуться большой бедой", - прокомментировала Мизулина.

Теги: совет федерации, андрей клишас, елена мизулина, русский язык, госдума



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