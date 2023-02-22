22 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

"Цифровики" призвали кубанского митрополита подписаться под "стратегией цифровой трансформацией Кубани"

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН направил митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Григорию документ, который называется "Стратегия цифровой трансформации субъекта РФ и ускорение ее реализации в условиях временных и ресурсных ограничений". Владыку просят включиться в эту повестку и продвигать ее.
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В стратегии говорится, что она согласуется с традиционными духовно-нравственными ценностями и даже выступлением патриарха Кирилла на последних Рождественских чтениях.

Базовой целевой группой заявлена молодежь. Предлагается использовать "цифровые социальные технологии" как инструмент проактивного управления. РИА "Катюша", опубликовавшее этот документ, считает это заявкой на социальную инженерию с помощью цифровых платформ. В документе прямо говорится о региональной цифровой платформе.

При этом в конце прошлого года патриарх Кирилл на Епархиальном собрании г. Москвы заявил, что борьба с ковидом "послужила поводом к усилению контроля со стороны как государств, так и некоторых корпораций над жизнью человека и общества, в частности, посредством усиленного внедрения цифровых технологий, непрозрачных для подавляющего большинства людей". А людей пытаются подчинить "искусственному интеллекту".

"Надеемся, что Русская Православная Церковь во главе с Предстоятелем трезво оценит все риски участия в проектах обслуги глобалистов-цифровизаторов в России", - пишет РИА "Катюша".

Теги: цифровизация



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