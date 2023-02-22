Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS

В рамках нового пакета военной помощи Украине власти США направят модифицированные бомбы Jdam-ER дальнего действия с GPS-наведением с дальностью полета до 45 миль (72 километров). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Пентагон официально не заявлял, что отправляет Киеву модифицированную версию бомб. Объявлялось, что в рамках декабрьского пакета военной помощи Киеву поставят "высокоточные авиационные боеприпасы".

Jdam-ER может быть прикреплен к неуправляемым бомбам весом от от 226 до 907 килограммов. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей планировать на расстоянии до 72 километров и втрое увеличивает дальность полета исходного боеприпаса.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина заявил, что безопасных мест в Донбассе практически не останется, если Запад поставит Киеву комплекты JDAM-ER для наведения бомб.