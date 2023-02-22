22 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Мерзлякова раскритиковала силовиков, устроивших облаву на мигрантов в мечети

Свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова подвергла критике действия местных силовиков, ворвавшихся с рейдом на мигрантов в мечеть Абу-Ханифа в Екатеринбурге. В это время прихожане молились, чем воспользовались сотрудники полиции и бойцы спецназа МВД "Гром", оцепив территорию.

"Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей. Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда", – заявила Мерзлякова на сегодняшнем заседании законодательного собрания.

Напомним, рейд в мечети прошел в минувшую пятницу. Сообщалось, что во время проверок из-за поднявшейся паники силовикам пришлось сделать несколько выстрелов в воздух. Однако в полиции опровергли применение табельного оружия. В результате в разные отделы полиции были доставлены 73 человека для установления их личности и законности пребывания в России.

Теги: Мерзлякова, мечеть, мигрант, силовики, Екатеринбург



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