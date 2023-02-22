22 Февраля 2023
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Происшествия
Фото: поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Свердловской области

8-летнего Макара из Екатеринбурга нашли

Пропавшего вчера вечером 8-летнего Макара из Екатеринбурга наконец нашли. Об этом рассказал местный житель Алексей, который еще с утра вызвался добровольцем. По его словам, он сразу позвонил в полицию и стал ожидать сотрудников МВД вместе с ребенком.

В пресс-службе городской полиции Накануне.RU подтвердили завершение поисков.

"Сотрудники полиции нашли малолетнего на ул. Военной. По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершено", - рассказали в МВД.

Напомним, что раньше в полицию не поступало сообщений о пропаже школьника, который вчера около 16.00 он самовольно ушел со двора дома в неизвестном направлении. Ночью он попал в поле зрения камер видеонаблюдения в торговой точке на Санаторной, 4 в компании двух неизвестных. В поисковом отряде также сообщали, что ребенок живет в благополучной семье и никогда раньше не убегал из дома.

Теги: ребенок, Екатеринбург, розыск



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