"Все из-за стройки ЕКАД". Под "мостом дураков" в Екатеринбурге увеличилось количество застрявших фур

"Мост дураков" в Екатеринбурге в последнее время стал собирать еще больше водителей, в честь которых он был назван. Речь идет о мосте над Сибирским трактом в сторону Компрессорного микрорайона с ограничением для грузовиков в 3,5 м. Несмотря на установленные знаки, фуры с завидной регулярностью устраивают там заторы из-за желания сократить путь к Тюменскому тракту, а в последние дни уральская столица и так стоит в 8-9-балльных пробках из-за снегопада.

Как рассказали Накануне.RU очевидцы, водители большегрузов, думающие, что смогут протиснуться под путепроводом, и раньше периодически устраивали пробки, однако, после начала строительства ЕКАД в этом месте и перекрытия проезда к Тюменскому тракту, заторы стали происходить по несколько раз в день и задерживать транспортный поток на час-два.

"В последнее время, из-за того, что строят ЕКАД и закрыли съезд на Тюменский тракт, фуроводы, чтобы не ехать на разворот, спускаются и пытаются под этими мостами проехать. Поэтому ежедневно по 4-6 раз в день там застревают фуры. Если грузовик встал перед мостом, то ему надо развернуться, а там дорога узкая. Бывает, минут 10 разворачивается, бывает, больше. Бывает, что и вовсе капитально застрял, но из-за того, что это важный транспортный узел и там интенсивное движение, то даже когда на 10 минут встает фура, встают уже все. Раньше застревали нечасто, но как стали строить ЕКАД... Сегодня утром ехал - фура застряла. Минут 15-20 прошло, я еду обратно - уже другая фура заворачивает под этот мост", - рассказал водитель Сергей.

По его словам, в 300-500 м от моста каждое утро стоят сотрудники Госавтоинспекции, однако они останавливают якобы только пьяных водителей, а в целом безопасность дорожного движения не обеспечивают. И пока ГИБДД якобы "игнорирует" водителей фур, те игнорируют многочисленные запрещающие дорожные знаки, следуя подсказкам... навигатора.

В отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу Накануне.RU сообщили, что для предупреждения проблем сделали все, что от них требовалось: еще осенью на место выезжала комиссия, прокуратура и администрация города: все необходимые знаки установлены. Да и при сотрудниках Госавтоинспекции фуры никогда не застревали, а в единичных случаях инспекторы, заметив большегруз, останавливали его и требовали развернуться еще до подъезда к мосту.

В ГИБДД считают, что большегрузы застревают только в те моменты, когда сотрудники Госавтоинспекции отсутствуют, однако отследить всех таких водителей не представляется возможным - камер на участке нет, а пост ГИБДД не может дежурить круглосуточно.

Накануне.RU также обратилось в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Там пообещали предоставить комментарий по ситуации позднее.

Таким образом, проблема решена только формально, а ответственность ложится на самих водителей фур, которые слишком уверены в своих навигаторах. Водители и пассажиры легковых авто утверждают, что лучшим решением было бы подредактировать "Яндекс-карты".

Работы на выезде с ЕКАД к Тюменскому тракту должны были завершиться еще в октябре прошлого года, однако из-за серьезных изменений проекта реконструкции было решено продлить ремонт до июля 2023 года.