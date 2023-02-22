В двух районах Екатеринбурга ограничат движение до начала мая

В Екатеринбурге временно закроют движение транспорта в Чкаловском и Октябрьском районах города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, рабочие ООО "Специализированный застройщик "Виктория СКК" перекроют движение на пересечении улицы Титова и переулка Рижского с 20 марта по 8 мая 2023 года. Причина связана с прокладкой наружных сетей водоснабжения для строящегося многоквартирного дома.

Кроме этого, в связи с работами по строительству сетей холодного водоснабжения сотрудники ООО "Промстройбизнес" закроют движение транспорта по Виражному и Столярному переулкам. Ограничения продлятся с 28 марта по 28 апреля 2023 года.

Как заверили в мэрии, сразу после работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что сразу две улицы в Екатеринбурге перекроют до конца 2023 года.