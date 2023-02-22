В Госдуме РФ потребовали дать снаряды бойцам ЧВК «Вагнер»

Депутат от партии ЛДПР Василий Власов в ходе своего выступления в Государственной думе РФ призвал решить проблему с боеприпасами для ЧВК «Вагнер».

В среду, 22 февраля, в Госдуме проходит заседание, на котором будут рассмотрены инициативы президента России Владимира Путина, озвученные в ходе послания к Федеральному собранию.

Парламентарии заслушали выступление депутата Василия Власова, в ходе которого он напомнил, что генеральной линией послания главы государства стала помощь военнослужащим, добровольцам и всем, кто сейчас на фронте. В этой связи Власов призвал разобраться в ситуации с поставками боеприпасов для «вагнеровцев».

«В СМИ появилась информация относительно проблем со снабжением боеприпасами отрядов ЧВК «Вагнер» на Артемовском [Бахмутском — Прим. Ред.] направлении. Считаю необходимым дать поручения комитету по обороне разобраться в этой ситуации, а в случае подтверждения, принять меры», — заявил Власов.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали появившиеся заявления о блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Бахмут.

«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности», — отметили в ведомстве.

На заявление Минобороны РФ отреагировал предприниматель Евгений Пригожин, который пытается решить вопрос со снабжением «музыкантов» всеми доступными способами.

«ЧВК «Вагнер» недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач. Поэтому заявления Минобороны являются ни чем иным, как просто плевком в сторону ЧВК «Вагнер» с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг», — отметил бизнесмен.

Ранее патриотически настроенные пользователи социальных сетей запустили флэшмоб в поддержку ЧВК «Вагнер» под названием #дайснарядывагнерам. Он призван обратить внимание властей на то, что находящиеся на передовой бойцы оказались без снабжения.