В Госдуме РФ потребовали дать снаряды бойцам ЧВК «Вагнер»

22 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: Известия/ Дмитрий Астархань

В Госдуме РФ потребовали дать снаряды бойцам ЧВК «Вагнер»

Депутат от партии ЛДПР Василий Власов в ходе своего выступления в Государственной думе РФ призвал решить проблему с боеприпасами для ЧВК «Вагнер».

В среду, 22 февраля, в Госдуме проходит заседание, на котором будут рассмотрены инициативы президента России Владимира Путина, озвученные в ходе послания к Федеральному собранию.

Парламентарии заслушали выступление депутата Василия Власова, в ходе которого он напомнил, что генеральной линией послания главы государства стала помощь военнослужащим, добровольцам и всем, кто сейчас на фронте. В этой связи Власов призвал разобраться в ситуации с поставками боеприпасов для «вагнеровцев».

«В СМИ появилась информация относительно проблем со снабжением боеприпасами отрядов ЧВК «Вагнер» на Артемовском [Бахмутском — Прим. Ред.] направлении. Считаю необходимым дать поручения комитету по обороне разобраться в этой ситуации, а в случае подтверждения, принять меры», — заявил Власов.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали появившиеся заявления о блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Бахмут.

«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности», — отметили в ведомстве.

На заявление Минобороны РФ отреагировал предприниматель Евгений Пригожин, который пытается решить вопрос со снабжением «музыкантов» всеми доступными способами.

«ЧВК «Вагнер» недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач. Поэтому заявления Минобороны являются ни чем иным, как просто плевком в сторону ЧВК «Вагнер» с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг», — отметил бизнесмен.

Ранее патриотически настроенные пользователи социальных сетей запустили флэшмоб в поддержку ЧВК «Вагнер» под названием #дайснарядывагнерам. Он призван обратить внимание властей на то, что находящиеся на передовой бойцы оказались без снабжения.

Теги: чвк вагнер, евгений пригожин, минобороны, снаряды, депутат власов, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети