22 Февраля 2023
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Происшествия В России Москва
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

СК: Поджог общежития-отеля в центре Москвы совершили из-за неприязни к жильцам

Причиной пожара в гостинице-общежитии в Москве, в результате которого погибли семь человек, стал поджог, сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, неизвестный, действуя из "личных неприязненных отношений" к жильцам общежития, совершил поджог на 5 этаже здания.

Также в телеграм-канале ведомства сообщается, что СК проверит организацию, управляющую общежитием.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в московской гостинице-общежитии "Москабельмет" (она же отель "МКМ") на улице Международной выросло до семи. Пострадали 10 человек, восемь из них госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: общежитие, пожар, отель мкм, москва



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