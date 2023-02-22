Пушилин призвал избежать бюрократических проволочек при оформлении маткапитала

Нужно избежать бюрократических проволочек при оформлении материнского капитала, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина дать право на получение маткапитала в новых регионах начиная с 2007 года.

Право касается тех родителей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. На первого ребенка маткапитал быд введен в 2020 году.

"Мы благодарны Владимиру Владимировичу за это решение. В Республике выдача сертификатов на маткапитал уже началась. Теперь нам важно быстро выстроить такую систему в регионе, чтобы не допустить бюрократических проволочек, которые Президент метко назвал "казенщиной", — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Маткапитал станет важным подспорьем для семей с детьми в ДНР, уверен он. Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 587 тыс. рублей, на второго — 776 тыс. рублей, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник также рад этому решению. Он считает, что мера затронет минимум миллион человек только в ЛНР.

"Это поистине отеческая забота о людях Донбасса, ощущение которой дает нам колоссальные силы для дальнейшего развития", - сказал он.

Рождаемость в ДНР и ЛНР находится на невообразимо низком уровне. В ДНР она составляет порядка 0,7 ребенка на одну женщину, в ЛНР - около 0,6. Официальных данных нет. Приведенные значения получены из сопоставления общих коэффициентов рождаемости в регионах с российским, которые примерно в два раза ниже российского уровня.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что маткапитал является хорошей помощью, но он не поможет увеличить рождаемость. К тому же право на маткапитал имеют только граждане России, а паспортизация в Донбассе идет очень медленно.

Что касается общего количества претендентов на получение маткапитала, то в ЛНР в 2007-2019 гг. родились порядка 250 тыс. детей, включая всю территорию бывшей Луганской области. Вторых и последующих детей среди них было меньшинство. С 2020 года всего родились менее 50 тыс. детей. То есть право на маткапитал в ЛНР имеют около 150 тыс. семей. Хотя эти оценки приблизительные, разрыв с оценками Пасечника многократный. В ДНР на маткапитал имеют право 250-300 тыс. семей. Всего в четырех новых регионах право на маткапитал с 2007 года получат менее миллиона семей. Это существенно меньше, чем по всей России за один год.