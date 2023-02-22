В "Роскосмосе" объяснили отказ США разместить российских космонавтов в Crew Dragon

Предложенный США вариант размещения российских членов экипажа неисправного корабля "Союз МС-22" на американском Crew Dragon имел бы дополнительные риски, поэтому от него пришлось отказаться. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.

По его словам, американская сторона предлагала изучить возможность возврата всех членов экипажа на корабле Crew Dragon, так как теоретически это возможно.

"Но практически начали смотреть, что это за собой повлечет, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция", — сказал Крикалев в видеоролике "Роскосмоса".

Он пояснил, что потребовалось дополнительно проанализировать устойчивость и управляемость корабля, в котором по-другому будет распределен вес, а также оценить рисков для новых членов экипажа.

В результате оптимальным после изучения всех данных оказался лишь вариант, когда в Crew Dragon разместили только кресло американского члена экипажа "Союза МС-22" Фрэнка Рубио.

Ранее стало известно, что пилотируемый "Союз МС-22" и грузовик "Прогресс МС-21" повреждены. Из-за этого на "Союзе" не смогут домой отправиться члены экипажа текущей экспедиции МКС. В Роскосмосе утверждают, что повреждения целостности кораблей были внешними, хотя в прессе появлялись версии о заводском браке.

За экипажем 24 февраля будет отправлен корабль "Союз МС-23". Он заберет космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.