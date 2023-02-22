Прощание с гендиректором "Свердловскавтодора" состоится в Верхней Пышме

21 февраля скончался генеральный директор акционерного общества "Свердловскавтодор" Владимир Тюменцев.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, прощание с Владимиром Тюменцевым состоится в четверг, 23 февраля, в Верхней Пышме. В 10.00 начнется прощальная панихида и отпевание в Храме Успения, адрес: проспект Успенский, 2. А в 11.00 состоится захоронение на Верхне-Пышминском кладбище, адрес: улица Сыромолотова, 120 а.

Владимир Яковлевич Тюменцев родился 21 июля 1973 года в Свердловске. Окончив в 1995 году Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", он посвятил всю свою трудовую жизнь благоустройству городских территорий и строительству автодорог.

С его приходом на должность директора "Свердловскавтодора" в 2016 году в организации произошли значительные изменения. АО "Свердловскавтодор" активно участвует в федеральных и региональных программах, в том числе долгосрочном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", национальном проекте "Повышение производительности труда". Особое внимание Владимир Тюменцев уделял вопросам повышения качества работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, модернизации производства, внедрению современных технологий и материалов.

Его заслуги перед отраслью были неоднократно отмечены муниципальными, региональными, федеральными и корпоративными наградами. Руководство ОАО "УГМК" выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Яковлевича.