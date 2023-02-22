22 Февраля 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

ФСБ в трех регионах России задержала сборщиков средств для сирийских террористов

ФСБ России задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников запрещенной в России международной террористической организации, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.

"В результате скоординированных оперативно-разыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Кировской и Пензенской областей задержаны пять пособников международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), действующей на территории Сирии", - приводит ТАСС сообщение центра общественных связей ФСБ.

Задержанные, добавляет спецслужба, разделяя идеологию международной террористической организации и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирии. Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции.

В ходе обысков по адресам их проживания изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. Возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".

Теги: Сирия, террористы, финансирование



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