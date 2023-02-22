Университеты подготовят новые программы обучения в ближайшее время - Минобрнауки

В Минобрнауки рассказали подробности о предстоящей реформе высшего образования, которую накануне анонсировал Владимир Путин.

Срок обучения в вузе будет варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от профессии.

"В ближайшее время университетами под контролем Минобрнауки России будут разработаны и представлены обществу соответствующие образовательные программы высшего образования, рассчитанные на 4–6 лет. Мы понимаем, что пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России, а значит не отвечает интересам нашей страны", - заявил министр высшего образования и науки России Валерий Фальков.

"Сейчас поступить бесплатно в магистратуру могут выпускники бакалавриата, а выпускники специалитета — нет. В новой системе все, кто получил базовое высшее образование, смогут поступать в магистратуру или ординатуру на конкурсных началах. Таким образом, мы предоставим равные возможности получения углубленной профессиональной или научной подготовки для всех студентов", - считает министр.