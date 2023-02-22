CNN: Россия провела испытания баллистической ракеты во время визита Байдена на Украину

Американский телеканал CNN утверждает, что Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету примерно в то же время, когда Джо Байден находился на Украине. Канал со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Владимир Путин хотел сообщить об успешном испытании во время послания Федеральному собранию во вторник, но пуск прошел нештатно, поэтому о нем не сообщалось.

Источник CNN сообщил, что РФ связалась с США по линиям "деконфликтной ситуации" и сообщила об испытательном запуске ракеты. Запуск при этом не создавал угрозу безопасности США и не рассматривался как эскалация.

Инсайдер утверждает, что речь идет о гиперзвуковой ракете "Сармат", способной нести ядерные боеголовки.

В течение 2022 года российские власти несколько раз анонсировали постановку "Сармата" на боевое дежурство – сначала тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что ракета поступит в войска в конце осени, потом президент РФ обещал, что это произойдет в конце года. До сих пор официального объявления о постановке ракеты на боевое дежурство не было.