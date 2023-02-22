Белорусских аграриев впечатлило уральское предприятие по выращиванию овощей

Делегация белорусских аграриев во главе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики Владимиром Гракуном посетила АО "Тепличное" в поселке Садовом на Среднем Урале. Это крупнейшее высокотехнологичное сельхозпредприятие Свердловской области, где круглогодично выращивают порядка 12 тысяч тонн томатов, 11 тысяч тонн огурцов и 1 тысячу 200 тонн зелени, что покрывает примерно 40% потребности уральцев в этих культурах.

"Тепличное" впечатляет в первую очередь объемами – 36 гектаров под крышей. Также очень важным является и тот факт, что здесь выращиваются овощи из семян российской селекции", - поделился своими впечатлениями Гракун.

"Свердловская область относится к зоне рискованного земледелия, и успехи аграриев в выращивании овощей открытого грунта во многом зависят от климатических условий. Производство овощных культур в теплицах с этой точки зрения менее рискованно, но более хлопотно и затратно: необходимо следить за бесперебойной работой всех систем, поддерживающих благоприятный микроклимат. Профессиональная команда АО "Тепличное" успешно справляется с этой задачей и круглогодично поставляет в торговые сети региона и Уральского федерального округа продукцию наивысшей категории качества и экологичности", - отметила и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Объекты АО "Тепличное" полностью построены в 2018 году при поддержке правительства региона и федерального бюджета.

"На сегодня мы производим порядка 24 тысяч тонн овощей в год. За годы работы мы заслужили уважение и доверие покупателей, вопросов с поставками продукции АО "Тепличное" никогда не было и не предвидится", - рассказал директор компании "Агро-Актив" Илья Бондарев.

Как сообщили Накануне.RU в АО "Тепличное", освещение, регулировка температуры, влажности, уникальная система полива, удобрение растений – все эти процессы полностью автоматизированы, а их показатели отражаются на мониторах компьютеров в центре управления теплицами. Так, предназначенная для полива артезианская вода в специальных залах очищается с помощью фильтров, подогревается до нужной температуры и смешивается с необходимыми микроэлементами и витаминами. Все это делается по рассчитанным агрономами параметрам.

За соблюдением технологии следит аппаратура. Опыление же производится естественным путем – над этим трудятся шмели, которые живут в специальных домиках. При таких условиях оборот роста растений составляет три месяца у огурца, при этом его стебель вырастает до 12 метров, а у томата – до 15-18 метров за год.

Энергозатраты тепличного производства вполне сопоставимы с затратами крупных промышленных предприятий: систему дополнительного освещения в зимний период овощеводы используют по 18-20 часов в сутки. Для ее бесперебойной работы в АО "Тепличное" возведен собственный энергоцентр, способный производить электрическую энергию в объеме 48,4 МВт.

Поддерживать микроклимат в тепличных блоках, где среднесуточная температура составляет +20 С, помогает тепловая энергия. Тепло от водогрейных котлов, а также от газопоршневых машин, улавливается, перерабатывается и отправляется на обогрев комбината. А очищенные выхлопные газы от водогрейных котлов и газопоршневых машин служат также источником углекислого газа (СО2), который участвует в процессе фотосинтеза растений и способствует активному росту тепличных культур.