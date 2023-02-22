Коллегия Пермского краевого суда отменила приговор бывшей начальнице межрайонного отдела УФССП

Коллегия Пермского краевого суда отменила приговор бывшей начальнице межрайонного отдела УФССП Александре Мардановой и вернула дело на пересмотр в Мотовилихинский суд Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Приговор был отменен из-за нарушения норм уголовно-процессуального кодекса РФ. Содержание под стражей Мардановой заменено на запрет определенных действий.

Напомним, Александру Марданову приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ее лишили классного чина советника юстиции 3 класса и оштрафовали на 3,5 млн руб.

Также ей отказали в отсрочке для воспитания детей – их отдадут на попечение в органы опеки. В зачет пойдет срок пребывания в СИЗО и под домашним арестом во время расследования дела.

По версии следствия, Марданова в составе организованной группы, которую входил также ее непосредственный руководитель Игорь Кожевников, похитили свыше 222 млн руб. Полученные совместно с Кожевниковым взятки оценены в более чем 15 млн руб. С учетом заключенного с краевой прокуратурой 13 августа 2019 года соглашения о сотрудничестве дело Мардановой подлежит разбирательству в особом порядке.