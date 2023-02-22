22 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинское УФСБ проводит проверку из-за фейкового сообщения о воздушной тревоге по радио

УФСБ по Челябинской области проводит проверку по факту хакерской атаке, в результате которой на некоторых коммерческих радиостанциях прозвучало сообщение о воздушной тревоге.

"В результате хакерской атаки, проведенной неизвестными лицами, осуществлен взлом серверов ряда коммерческих радиостанций. В эфире прозвучало сообщение: "Объявлена воздушная тревога, всем в укрытие". Опубликованная информация является недостоверной. По данному факту УФСБ России по Челябинской области проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, сигналы тревоги прозвучали на нескольких FM-радиостанциях, входящих в холдинг "Газпром медиа". Сообщения прозвучали в разных городах страны. В МЧС опровергли информацию, заявив, что она является фейком и не соответствует действительности.

Теги: УФСБ, проверка, воздушная тревога, фейк,



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