22 Февраля 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области опровергли запуск системы оповещения населения

В Тюменской области региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Тюменской области не запускалась, сообщили Накануне.RU в Информационном центра Правительства Тюменской области.

Переданная 22 февраля 2023 г. по некоторым радио-каналам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности! Источники информации проверяются соответствующими органами. В инфоцентре напомнили, что техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен запланирована на 1 марта 2023 года с 10.40 до 11.10 местного времени.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". По каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио "Маяк", "Радио Россия","Вести FM" дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав звуковой сигнал "Внимание всем", необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

Напомним, в МЧС заявили о хакерской атаке, в результате которой на некоторых российских радиостанциях утром в среду прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

"В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - говорится в сообщении МЧС.

Теги: система оповещения населения, электросирены, воздушная тревога, фейк



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