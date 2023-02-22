22 Февраля 2023
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Политика За рубежом

США собираются ввести санкции против еще 200 физлиц и структур РФ

США намерены на этой неделе ввести санкции в отношении примерно еще 200 российских физлиц и структур, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Отмечается, что Вашингтон и Евросоюз "ищут способы отрезать Москву от доступа к важнейшим материалам, направленным на укрепление оборонного и технологического секторов".

По данным источника, в пакет санкций США внесут ряд российских губернаторов, родственников правительственных служащих РФ, технологические компании. Санкции также будут направлены против сферы обороны и против структур, способствующих обходу санкций, пишет "Интерфакс".

Напомним, 20 февраля президент США Джо Бадйен, находясь с визитом в Киеве, заявил, что на этой неделе будет объявлено о новых санкциях в отношении РФ.

Теги: сша, санкции, россия



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