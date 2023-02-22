22 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Атомстройкомплекс" провел очередной "День донора" в Екатеринбурге

"Атомстройкомплекс" совместно со станцией переливания крови на улице Соликамская, 6 в Екатеринбурге провели очередной "День донора".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, для сотрудников крупнейшего строительного холдинга была организована доставка на станцию, а также предоставлено питание до сдачи и после. Одновременно на станцию переливания крови приехали почти 30 сотрудников "Атомстройкомплекса".

Сегодня в базе Свердловской области есть недостаток сразу трех компонентов крови. Кроме этого, в России активно формируется собственный банк доноров, чью кровь используют для пересадки костного мозга. В реестр вносят людей не старше 45 лет.

В компании "Атомстройкомплекс" теме здоровья и добрых дел уделяют большое внимание. Акцию "День донора" проводят уже пятый год – она стала доброй традицией и неотъемлемой частью корпоративной культуры предприятия наравне с оздоровительными, спортивными мероприятиями, а также акциями, направленными на сохранение окружающей среды и помощь нуждающимся. Для удобства сотрудников организуются выездные донорские дни, когда медики станции переливания крови приезжают в офисы компании. Тогда сдать кровь сотрудники могут прямо на рабочем месте.

"В этом году у нас предусмотрено сразу четыре дня донора – можно выбрать удобную дату и внести свой вклад в общую работу, направленную на сохранение жизней и здоровья свердловчан. Ежегодно количество желающих увеличивается. У нас есть сотрудники, кто является постоянными участниками акции и сдают донорскую кровь из года в год; также к акции ежегодно присоединяются новые сотрудники", - рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Теги: День донора, Атомстройкомплекс, компания, Екатеринбург



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