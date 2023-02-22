В Астраханской области пересматривают зарплату водителям скорой помощи

Совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения, в том числе и водителей автомашин скорой помощи, накануне рассмотрели в министерстве здравоохранения Астраханской области на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Вопрос по зарплате стал острым после упразднения дополнительных «ковидных» выплат водителям скорой помощи в июле 2022 года. Не распространяет своё действие на водителей скорой помощи и дополнительная государственная социальная поддержка для отдельных категорий медицинских работников, установленная постановлением правительства РФ от 31 декабря 2022 года. На сегодняшний день их средняя заработная плата составляет около 24 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе правительства Астраханской области.

В Астраханской области штатная численность водителей в отрасли здравоохранения составляет 1014 штатных единиц, фактически работают 914 человек. Заработная плата 296 человек финансируется из средств регионального бюджета. Из системы ОМС получают зарплату – 618 человек.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Виктория Гурьянова отметила, что совместная работа по изменению систем оплаты труда работников бюджетной сферы началась в прошлом году. В частности, разрабатываются предложения по обновлению регионального закона, принятого в 2008 году. При этом, в регионе идет и текущая работа в этом направлении, когда оперативно исполняются президентские, правительственные и губернаторские поручения. Так, решение о повышении на 5,5% окладов бюджетникам с 1 февраля 2023 года – часть этого процесса.

«Мы говорим о целесообразности повышения заработной платы, понимая сложные условия труда водителей скорой помощи, – заметила Виктория Гурьянова. – Но нужно также учитывать, что всякое повышение должно быть всесторонне обосновано».

В ближайшее время участники трехсторонней комиссии проведут сравнительный анализ зарплат водителей в смежных отраслях, например, в сфере частных медицинских услуг. Также рассчитают коэффициент трудового участия работников и проанализируют нормативы системы обязательного медицинского страхования при формировании заработной платы водителям.