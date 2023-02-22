22 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев рассказал, что будет с Россией в случае "остановки СВО без победы"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и главы США Джо Байдена русскому народу, сообщил о том, что, если Россия остановит СВО, не добившись победы, страны не будет, ее порвут на части. При этом в случае, если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму, конфликт закончится.

Озвученное Путиным решение о приостановке участия в СНВ-3 Медведев назвал "назревшим", которое будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности.

"Как справедливо сказал Владимир Путин, "победить Россию на поле боя невозможно". Именно с этим связано приостановление (пока) СНВ-3. Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились. Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать", - написал Медведев.

Говоря о выступлении Байдена перед толпой поляков, когда он обратился к российскому народу, Медведев назвал выступление "проповедью в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм". Глава США, говорит Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию.

"Выглядело нечестно и нелепо. Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности только на то, чтобы Россия потерпела "стратегическое поражение"", - написал Медведев.

Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил, уверен Медведев, следующее: "Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться, это будет концом Украины".

"Это – рафинированное вранье. Правда совсем в другом", - написал Медведев.

Теги: Дмитрйи Медведев, Джо Байден, Владимир Путин, послание



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