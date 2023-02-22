22 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото:пресс-служба губернатора челябинской области

В Челябинске изъяли детей у вдовы погибшего в ходе СВО хоккеиста

В Челябинске сотрудники опеки забрали двух дочерей у вдовы погибшего в декабре на СВО хоккеиста Александр Подставкина.

Девочек 5 и 7 лет изъяли из дома, где они находились под присмотром своей бабушки. После смерти мужчины мать растит девочек одна, ей помогает бабушка. Женщина пыталась вернуть детей, но от нее требовали то характеристику с работы, то справку из наркодиспансера. При этом женщина не ограничена и не лишена прав, ничего противозаконного не совершала, сообщили в telegram-канале "Семья права".

К ситуации подключились уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова и вице-губернатор Ирина Гехт. После этого женщина смогла забрать девочек домой.

Как рассказала Ирина Гехт, детей изъяли по поступившему заявлению. "Мы получили совершенно обоснованное обращение со стороны семьи, начали разбираться в истории коллегиально. Ситуация оказалась неоднозначной, подробности по этическим соображениям раскрывать не буду. Но очевидно, что органам опеки нужно было более тщательно отработать соцпаспорт семьи и не предпринимать поспешных мер. Сегодня дети были возвращены домой, семья получит персонального куратора", - сообщила она на своей странице в соцсети.

Теги: СВО, дети, изъятие, опека,



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