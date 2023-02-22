22 Февраля 2023
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Спорт Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Сибирь – Арену» готовят к получению разрешения на проведение матчей КХЛ

На многофункциональной ледовой арене в Новосибирске завершается тестирование всех систем функционирования комплекса. Накануне на объекте работала комиссия КХЛ по инспектированию ледовых арен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

сибирь-арена, хоккей, спортивный комплекс(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Это не первый и не последний визит комиссии на объект. В ближайших планах проведение тренировочного и тестового матчей.

сибирь-арена, хоккей, лед, хоккейные ворота(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Дата первых игр профессиональных команд со зрителями на многофункциональной ледовой арене будет определена с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в ходе пресс-тура 22 февраля.

сибирь-арена, хоккей, лед, хоккейные ворота(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Сегодня наша задача привести все спортивные технологии в соответствие с регламентом КХЛ. Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ. Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. После этого будет определен тренировочный и тестовый матчи. Только после получения разрешения КХЛ мы с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков определим, когда профессиональные команды переедут на новый стадион», - сказал министр.

сибирь-арена, хоккей, лед(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Сегодня на «Сибирь-Арене» завершены пусконаладочные работы системы звукоусиления, завершена заливка всех слоев льда на основном поле, нанесена подлёдная реклама. Ледовое покрытие полностью готово к хоккейным матчам. Протестирована работа телескопических трибун – бличеров, акустических панелей и системы спортивного освещения ледовой площадки, проведено тестирование телевизионных систем, системы «видеогол», систем медицинского сопровождения, завершается сборка мебели в холлах и спортивном блоке, работа клининговых служб не останавливается ни на минуту.

сибирь-арена, хоккей, спортивный комплекс(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Получение лицензии КХЛ – это обязательное условие для проведения хоккейных матчей КХЛ и МХЛ. Главная цель подобных проверок – анализ того, насколько спортивный объект соответствует требованиям технических регламентов лиг. По итогам подобных проверок выявляются ряд замечаний и рекомендаций, которые должны быть устранены до начала официальных игр.

Теги: сибирь-арена, матчи кхл, хоккей, лицензия, спортивный объект



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