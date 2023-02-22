МЧС: Объявление о воздушной тревоге по радио – это хакерская атака

В МЧС заявили о хакерской атаке, в результате которой на некоторых российских радиостанциях утром в среду прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

"В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - говорится в сообщении МЧС.

Сигналы тревоги прозвучали на нескольких FM-радиостанциях, входящих в холдинг "Газпром медиа". Сообщения прозвучали в разных городах страны.

Ранее мощной хакерской атаке подвергался видеосервис Rutube, входящий в "Газпром медиа".