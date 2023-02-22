Венгрия настаивала на исключении четырех человек из санкционного списка, - СМИ

Венгрия выступила против предложения Польши и стран Балтии упростить введение санкций против членов семей и окружения предпринимателей из России, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Также Будапешт в ходе обсуждения 10-го пакета санкций настаивал на исключении четырех человек из уже существующего списка. Их имена не называются.

По данным газеты, ЕС на фоне ситуации на Украине уже ввел санкции в отношении более чем 1,4 тысячи физлиц, связанных с РФ. В следующий пакет санкций могут быть включены еще 96 человек.

По словам дипломатов, если Венгрия заблокирует продление санкций и откажется идти на компромисс, все 1,4 тысячи человек будут исключены из списка.

Ранее уже сообщалось, что в Евросоюзе сохраняются разногласия по 10-му пакету антироссийских санкций. Постоянные представители государств ЕС второй день не могут утвердить новые ограничения. Несмотря на это, ожидается, что санкции будут утверждены и вступят в силу 24 февраля, что станет "важным сигналом" в годовщину начала специальной военной операции.