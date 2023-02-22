Эксперты: Число утечек персональных данных не изменилось – поменялась их заметность

Уральские эксперты объяснили участившиеся случаи утечек персональных данных клиентов и сотрудников крупных компаний.

Напомним, в прошлом году масштабная утечка данных произошла в "Ситимобиле": в открытый доступ попали данные не только водителей, но и клиентов. Также о подобной проблеме сообщал крупный ритейлер DNS, управляющий сетью магазинов электроники и бытовой техники.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель генерального директора по научно-технической работе Уральского центра систем безопасности (УЦСБ) Николай Домуховский, число утечек не изменилось.

"Вряд ли поменялось количество – поменялась их заметность. А заметность поменялась, потому что изменились цели, ради которых эти данные похищались. Раньше злоумышленники похищали персональные данные, чтобы их как-то монетизировать. И им не нужно было выкладывать их в свободный доступ, чтобы не потерять возможность монетизации", - рассказал Домуховский, отвечая на вопрос Накануне.RU о причинах частых утечек персональных данных.

Он отметил, что в прошлом году такие атаки проводились, чтобы посеять страх у населения.

"Похищаются данные миллионов людей у какого-нибудь крупного сервиса и выкладываются в свободный доступ. Каждый человек может найти, что он там тоже записан, и у него появляется животный страх, что информационные технологии – такая ненадежная вещь, и его могут "держать под колпаком" разные злоумышленники. Изменение целей привело к тому, что мы стали больше это замечать", - пояснил представитель УЦСБ.

Как добавил руководитель группы по развитию региональных продаж в ЕЦК "Запад" Ростелеком-Солар Станислав Лукьяненко, подобные утечки были всегда, но достоянием общественности становятся только те, о которых успели узнать.

"Персональные данные – это бич, который был у нас всю жизнь с момента выхода законодательства. Компании относились к этому с попустительством. Раньше был штраф в 2 тысячи рублей, сейчас его увеличили до 20 тысяч. Для коммерческой компании, зарабатывающей миллиарды, 20 тысяч может стать проблемой?", - задался вопросом Лукьяненко.

По его словам, сейчас на персональные данные стали все больше обращать внимания регуляторы.

"Персональные данные уже приравниваются к критической информационной инфраструктуре. Все становится более серьезно. Сейчас этому (утечкам данных, - прим. ред.) идет активное противодействие. Данные наших граждан могут использовать в каких-то негативных направлениях – от шантажа до мошенничества. Поэтому компании встали на путь защиты этих данных, и, думаю, ситуация будет улучшаться", - заключил эксперт.

Как сообщало Накануне.RU, с началом специальной военной операции на госсектор уральских регионов участились хакерские атаки.