Останина заявила, что маткапитал не спасет демографию

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уверена, что проводимая ныне демографическая политика не улучшит демографию России. Она сводится только к "детскому портфелю", и ее это пугает.

"К сожалению, президент пошел на поводу у тех представителей нашего социального блока, которые не видят, что дальнейшее перекладывание на регионы забот о семье, материнстве и детях, сводящееся лишь к борьбе с бедностью, не улучшит демографическую ситуацию. Распространение материнского капитала на новые регионы не побуждает российские семьи становиться многодетными... Не понимать этого, держать президента в плену некоего детского портфеля — очень непрофессионально, это не государственный подход. Он аукнется нам в ближайшие годы. Президенту будет некому адресовать свои послания, если у нас по полмиллиона-миллиону граждан будет вымирать", — сказала Останина на НСН.

Напомним, в прошлом году смертность превысила рождаемость на 600 тыс. В нынешнем году никакого улучшения также не будет, даже если смертность продолжит снижаться. Вместе с нею падает и рождаемость, которая вполне может стать минимальной за всю историю. В последующие годы скорость вымирания еще больше вырастет.

При этом демографическая политика сводится только к мерам поддержки, то есть является частью социальной политики. Об этом шла речь во вчерашнем послании президента Владимира Путина, который только один раз упомянул о демографии в виде постулата, что "демографическая ситуация прямо зависят от положения дел в социальной сфере". О рождаемости вообще не было упомянуто.

"Узнаю "профессиональный почерк" Министерства труда и социальной защиты... Удивляет настойчивое нежелание тех, кто обязан предложить выход из демографического кризиса, подменять государственную семейно-детскую политику материнским капиталом и налоговыми вычетами!" - написала Останина в своем телеграм-канале.

Она полностью поддерживает программу маткапитала, его индексацию, распространение на новые регионы, "но ведь это борьба с бедностью, а не стимулирование российских семей к рождению детей". Она разочарована, что о многодетности не было сказано ни слова.

Накануне.RU писало еще три года назад о том, что перенос маткапитала на первых детей окажет демотивирующее воздействие на граждан, так как рождение первенцев практически не поддается стимулированию, а рождение вторых и последующих детей почти не поощряется. Именно их рождение надо стимулировать, пока еще самое многочисленное поколение "восьмидесятников" находится в репродуктивном возрасте, говорится в недавних предложениях Общественной палаты РФ. Через пять лет эта возможность будет утрачена навсегда.