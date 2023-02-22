По радио в нескольких городах России передали объявление об угрозе ракетного удара

В нескольких российских городах на частотах FM-радиостанций сегодня было передано сообщение о воздушной тревоге. По данным Telegram-канала Baza, сигнал "Внимание! Внимание" Угроза ракетного удара" прозвучал в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье. Он передавался на частоте радиостанций Comedy Radio, "Юмор FM", и "Авторадио".

Издание "Бизнес Online" передает, что в Казани сигнал передавался на волнах 92.3FM и 91.1FM с перерывом в пять минут. В рекламной службе "Газпром медиа" (компании принадлежат перечисленные станции) заявили, что речь идет о техническом сбое. СМИ также сообщают о возможном взломе радиостанций.