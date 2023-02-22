Более 200 граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины, трудоустроила Тюменская служба занятости

Более 200 граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины, трудоустроила Тюменская служба занятости, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Еще 150 человек в процессе поиска работы. Рабочие места подбирают по их профессиям: машинист крана, слесарь, швея, токарь, электрогазосварщик, продавец, повар, парикмахер и другие. При отсутствии вариантов подходящей работы, граждане могут пройти профессиональное обучение. По направлению органов службы занятости этой возможностью воспользовались уже 30 человек.

Напомним, в этом месяце в Тюменскую области приехали 55 вынужденных переселенцев из Херсонской области. 19 февраля приехали 23 беженца, в их числе 12 детей. Первая группа в составе 25 человек прибыла 12 февраля, еще семь спустя несколько дней. По словам прибывших, населенные пункты, где они прежде проживали, регулярно обстреливаются украинскими нацистами. На каждый день приходится порядка 35 прилетов.

Прибывших встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры. Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения. Всем будет оказана психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение.

Всего работодатели Тюменской области предлагают 19 200 вакансий. Зарегистрированных безработных в регионе порядка 3 100 человек. С начала 2023 года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 3 900 человек. Трудоустроено за этот же период порядка 1 600 человек.