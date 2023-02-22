22 Февраля 2023
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Экономика В России
http://www.kremlin.ru

"Онэксим" Михаила Прохорова заложил в ЦБ банк "Ренессанс кредит"

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова заложила в Центральном банке России подконтрольный ей банк "Ренессанс кредит". В компании заявили, что это сделано для структурирования долга группы, залог носит "технический краткосрочный характер".

Представитель "Ренессанс кредита" заявил, что "Онэксим" не собирается менять долю участия в капитале банка.

Forbes отмечает, что Прохоров уже закладывал "Ренессанс кредит" для привлечения финансирования: в 2019 году 100% банка были заложены в Совкомбанке. В 2017 году 86% акций «Ренессанс кредита» оказались в залоге у Альфа-банка.

Теги: онэксим, михаил прохоров, ренессанс кредит, залог



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