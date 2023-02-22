22 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Администрация городского округа Сухой Лог

Военный водитель из Сухого Лога погиб в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции погиб житель Сухого Лога Евгений Геннадьевич Сащиков. Как передает пресс-служба администрации города, свердловчанин погиб 7 февраля, выполняя обязанности военного водителя.

Евгений Сащиков родился в Иркутской области, окончил школу №7 в Сухом Логу, а позже отучился на электрика в сухоложском профессионально-техническом училище. Работал дальнобойщиком, совершая многодневные рейсы по России. А после того, как под частичную мобилизацию попал его сын, ушел вслед за ним в качестве добровольца.

Евгений Сащиков из Сухого Лога, погибший в зоне СВО(2023)|Фото: Администрация городского округа Сухой Лог

Свердловчанин служил водителем в Новоайдарском районе Луганской народной республики. Погиб 7 февраля в результате прямого попадания вражеской ракеты в его боевую машину. 27 марта Евгению исполнилось бы 45 лет.

Прощание с Евгением Сащиковым состоится 23 февраля с 10.00 до 11.00 часов в ДК "Кристалл".

Теги: Сухой Лог, водитель, СВО, спецоперация



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