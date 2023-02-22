В Челябинской области несколько дней ищут упавшего в овраг мужчину

В Челябинской области ведутся поиски 47-летнего жителя поселка Томинский, который не вернулся домой 15 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

О пропаже сообщила мать мужчины. Известно, что после пропажи мужчина звонил своему другу, и сообщил, что упал в овраг, но, так как сильно замерз и уже не может выбраться на дорогу самостоятельно. Однако знакомый звонку значения не предал и вспомнил о нем лишь через несколько дней.

Сейчас мужчину ищут спасатели, волонтеры и добровольцы из числа местных жителей. Поиск продолжается, ведется расследование обстоятельств происшествия.