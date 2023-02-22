Япония и Китай впервые за четыре года провели диалог по безопасности

Япония и КНР провели официальный диалог по вопросам безопасности, в котором приняли участие высокопоставленные представители министерств обороны и иностранных дел. Подобное мероприятие проводится впервые после четырёхлетнего перерыва.

Формальным поводом для этого послужили инциденты в связи с воздушными шарами, однако, как сообщает Kyodo news, в начале переговоров старший заместитель министра иностранных дел Японии Сигео Ямада также выразил обеспокоенность активизацией военного сотрудничества между Пекином и Москвой.

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун со своей стороны предостерёг Токио от негативных шагов "в сговоре с державами за пределами региона" в отношении Тайваня.

Япония, близкий союзник США, подчеркнула важность "мира и стабильности в Тайваньском проливе" в своих трех ключевых оборонных документах, обновленных в декабре прошлого года, в том числе в своей Стратегии национальной безопасности, устанавливающей долгосрочные политические ориентиры.