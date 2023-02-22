Хакеры увеличили атаки на госсектор уральских регионов с началом СВО

С началом специальной военной операции на госсектор уральских регионов участились хакерские атаки. Об этом заявил помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, безопасностью серверов полпредства занимается Федеральная служба охраны.

"Смело могу сказать, что у полпредства никаких сбоев в работе не было. У нас очень сильная служба и очень серьезные требования по информационной безопасности. Но на наши регионы атаки происходят, это касается госсектора", - сообщил Гурарий, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его данным, после начала СВО количество хакерских атак на информационные системы регионов УрФО выросло в два раза.

"Но серьезных инцидентов, которые бы повлияли на жизнеобеспечение и функционирование, мы не видим", - заключил помощник уральского полпреда.