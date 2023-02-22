Суд прекратил уголовное преследование Тесака по нереабилитирующим основаниям

Мытищинской горсуд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование националиста Максима Марцинкевича (Тесак), пишет "Коммерсантъ".

По данным газеты, дело, ходатайство о прекращении уголовного преследования подал отец Марцинкевича. В заявлении он согласился с прекращением уголовного преследования сына в связи с его смертью. Подобная мотивировка является нереабилитирующим обстоятельством. При этом ранее родственники Тесака категорически отказывались от подобного варианта, однако решились на это после того, как им отказали в посмертном рассмотрении дела с участием присяжных.

Как пояснил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи националиста, родственники Марцинкевича в первую очередь были заинтересованы выяснить в суде обстоятельства его гибели, "но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось".

Как напоминает издание, прекращенное сейчас дело в отношении Тесака было выделено в 2022 году из большого расследования, в котором обвинения в убийствах, совершенных на почве межнациональной вражды, были предъявлены еще шести его соратникам.

Напомним, Максим Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября 2020 года в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего. Адвокаты семьи Максима Марцинкевича направили в СК РФ по Челябинской области заявление об убийстве, однако в возбуждении дела им отказали.

При этом сообщалось, что перед смертью Тесак дал показания о совершении вместе с другими сторонникам националистических организаций в 2002-06 гг. других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв.

Защита Марцинкевича полагает, что признания он сделал, не выдержав пыток, однако следствие посчитало, что Тесак признался и ушел из жизни добровольно.