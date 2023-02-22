22 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Управление МВД России по городу Екатеринбургу

Мальчика, пропавшего в Екатеринбурге, видели ночью в магазине с двумя неизвестными

В поле зрения камер видеонаблюдения в торговой точке на Санаторной, 4 (Екатеринбург) попал пропавший накануне вечером 8-летний Макар. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, ребенок находился в магазине ночью в компании двух неизвестных.

Пропавший мальчик Макар из Екатеринбурга с двумя неизвестными в магазине на ул. Санаторной, 4(2023)|Фото: Управление МВД России по городу Екатеринбургу

В полиции также рассказали, что раньше в полицию не поступало сообщений о пропаже школьника, однако вчера около 16.00 он самовольно ушел со двора дома в неизвестном направлении. По имеющейся информации, малолетний может находиться на территории микрорайона Вторчермет.

Напомним, у мальчика светло-русые волосы, зеленые глаза и худощавое телосложение (рост 130 см). Был одет в черную куртку, черные болоньевые штаны, черные ботинки и синюю шапку.

Если у вас имеется информация о местонахождении ребенка, просьба звонить по телефонам 8 (343)356-42-13 (Дежурная часть ОП № 13), 102 (02) или волонтерам, ведущим поиски: Эльмира 89527356883, Юлия 8-953-601-80-76.

Теги: Екатеринбург, ребенок, пропажа, розыск



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