22 Февраля 2023
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Политика Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

На Украине власти призвали все школы уйти на дистант из-за годовщины начала СВО

Украинское министерство образования и науки призвало все школы республики перейти на дистанционный режим с 22 по 24 февраля из-за годовщины начала СВО.

По мнению властей, школы надо закрыть "с целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса". И в некоторых регионах последовали этому призыву. Власти Броваров, а затем Черкасс, Ровно и Нежина объявили об уходе на дистант. Все они сослались на некие "провокации России". А власти Киева заявили, что обучение продолжит быть смешанным, то есть не полностью дистанционным. Так продолжается с начала учебного года.

Командование украинских боевиков заявило, что ожидает ракетной атаки 24 февраля. День защитника Отечества 23 февраля был отменен украинским режимом в 2014 году, поэтому это обычный рабочий день. Правда, и до этого он не был выходным.

Теги: украина, дистант, школы



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