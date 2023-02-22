Жены тюменских мобилизованных навестили мужей в зоне проведения специальной военной операции

Жены тюменских мобилизованных навестили мужей в зоне проведения специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Встреча состоялась в музее "Молодая Гвардия" в Краснодоне, где военнослужащим устроили экскурсию. Организовать встречу мобилизованных с их супругами помогли сотрудники администрации города.

"Лучший подарок ко Дню защитника Отечества: жены мобилизованных тюменцев навестили любимых на передовой. Мужчины не ожидали увидеть своих спутниц — приезд Полины и Марины оказался для них сюрпризом. Оба офицера — Андреи. Они ушли из Тюмени по мобилизации. С октября 2022 года проходили обучение в родном регионе. Супруги не виделись несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября 2022 г. 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизации. Было мобилизовано, 300 тыс. человек из 25 млн резервистов. В Тюменской области мобилизованные проходили подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Перед отправкой в зону СВО военнослужащим Тюменской области вручили памятные знаки в вид монет - символический долг.

"Ведь есть неизменное правило - если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть", - так комментировал смысл акции губернатор Тюменской области Александр Моор.

На аверсе памятной монеты есть надпись "Вернись домой с победой!". Это послание всем тюменским защитникам, отправляющимся на фронт.