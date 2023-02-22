22 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

У полиции Среднего Урала появилось собственное авиаподразделение

В ГУ МВД по Свердловской области создано новое высокотехнологичное авиаподразделение. Соответствующий приказ подписал начальник главка генерал-лейтенант Александр Мешков, рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.

Подразделение носит официальное название - "Отдел применения и эксплуатации робототехнических комплексов беспилотных воздушных судов Центра информационных технологий, связи и защиты информации".

"Среди приоритетных направлений деятельности созданной службы является организация авиационной поддержки действий органов внутренних дел при осуществлении мероприятий, связанных с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, противодействием экстремизму и терроризму, розыска без вести пропавших граждан, выявлением нарушений ПДД на дорогах, а также взаимодействием с коллегами по силовому блоку из ФСБ, ФСО, Росгвардии и Министерства обороны", - рассказал Горелых.

Он добавил, что коллектив специалистов все еще формируется, а потому полиция приглашает вступить в свои ряды "летчиков" и "вертолетчиков". Кандидаты могут обращаться по телефону: 8 (343) 358-85-76.

Теги: полиция, ГУ МВД, авиаподразделение



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