Ходаковский назвал возможную причину снарядного голода ЧВК "Вагнер"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, комментируя снарядный голод ЧВК "Вагнер", сообщил, что "проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать, как все".

"Признаться, мы по-хорошему завидовали "вагнерам", когда у них была своя фронтовая авиация, суточная норма в два "Искандера" и один "Калибр", когда им подписывали заявки на 2,5 тыс. противотанковых управляемых ракет на учебную (!) практику, когда тащили к ним со всей страны зеков. Завидовали, но понимали, что не всякому дай такое снабжение и он даст такой, как они, результат. Результат сослагается не только из количества", - написал Ходаковский в своем telegram-канале.

Сейчас, как пишет комбат, парни по снабжению стали, как все, и больше всего удручает не то, что конкретно их опустили до общих норм, а то, что эти общие нормы не позволяют давать нужный результат.

"Под тем же Угледаром перед наступлением армия сокращала до минимума суточный расход, чтобы накопить запас хотя бы на первый день наступления. Этого, очевидно, не хватало для подавления сопротивления противника, и последствия не заставляли себя ждать", - написал Ходаковский.

Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что от него требуют извинений, чтобы решить проблему поставок боеприпасов. Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер", поскольку те якобы запретили передавать боеприпасы бойцам его частной военной компании. В свою очередь, в Минобороны РФ опровергли заявления о блокировании поставок боеприпасов штурмовым отрядам.