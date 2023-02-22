В России будут судить украинского военного за жестокое обращение с гражданскими лицами

Южный окружной военный суд будет рассматривать первое в России уголовное дело в отношении военного ВСУ, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими лицами. Также обвиняемому Антону Череднику вменяется убийство и обучение в целях терроризма, передает ТАСС.

О расследовании дела Чередника Следственный комитет сообщал еще в июне 2022 года. По версии следствия, украинский военный убил жителя Мариуполя за то, что тот неправильно говорил на украинском языке.